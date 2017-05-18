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Спорт
Бывший стадион «Зенита» станет домом для новичка РФПЛ из Тосно

Бывший стадион «Зенита» станет домом для новичка РФПЛ из Тосно

16:21  18 Мая 2017
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Бывший стадион «Зенита» станет домом для новичка РФПЛ из Тосно

Санкт-Петербург, 18 мая. Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области будет использовать стадион «Петровский» в качестве домашней арены в сезоне 2017/18.

Со следующего сезона «Тосно» будет выступать в элитном дивизионе — российской футбольной премьер-лиге, и проведет на «Петровском» 15 домашних встреч. Аренда стадиона влетит клубу в копеечку — стоимость одной игры составляет порядка 4 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, стороны все вопросы согласовали. А в самом Тосно для клуба создадут тренировочную базу с полем из натурального покрытия. Отмечается, что на это уйдет 250 миллионов рублей.

Напомним, в минувшую среду «Зенит» на «Петровском» одержал минимальную победу над «Краснодаром» в матче 29-го тура российского чемпионата. Автором единственного и победного гола стал нападающий Артем Дзюба. 

#петербург #зенит #тосно #петровский
Дана Балан
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