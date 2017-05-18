Донбасс: 80% жителей Мариуполя надеется, что город войдет в состав ДНР

Мариуполь, 18 мая. Жители подконтрольных Киеву районов Донбасса ждут прихода ДНР. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Апостроф».

Работник мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» по имени Игорь рассказал журналистам издания «Апостроф», что более 80% коллектива предприятия надеется, что в будущем Мариуполь войдет в состав Донецкой народной республики.

«Тут 70-80% коллектива ждет прихода ДНР. Для меня это, конечно, шок. Все тут прекрасно видят и знают, какая ситуация в том же Донецке с зарплатами, работой, ценами на продукты. Все это видят, но все равно ждут ДНР», — возмущается житель Мариуполя.