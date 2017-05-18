Появилось видео драки хирургов во время операции в Китае

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Пекин, 18 мая. В Сети появилось видео двух дерущихся китайских хирургов во время операции — перепалка между медиками мужчиной и женщиной переросла в побоище.

В Китае во время хирургической операции произошла драка — два врача вступили в перепалку, которая затем переросла в рукоприкладство. Видео инцидента слили в Сеть. На кадрах видеозаписи можно увидеть, как женщина набросилась на своего оппонента первой, но затем получила серию ударов от коллеги-хирурга, который затем и вовсе сбил ее с ног. Позднее в драку ввязался еще один медик, пытавшийся урегулировать конфликт, пишет «Ридус».​