Футболистом «Терека» Ивановым интересуются четыре клуба РФПЛ

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Грозный, 18 мая. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в услугах полузащитника «Терека» и сборной России Олега Иванова заинтересованы четыре клуба премьер-лиги.

По словам источника, желание подписать 30-летнего футболиста, чей контракт истекает в конце этого сезона, выразили ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» и «Рубин». Известно, что «Динамо» и «Рубин» уже напрямую контактировали с представителями игрока и озвучили свои предложения.

В этом сезоне на счету Иванова 20 матчей, один гол и пять голевых передач.