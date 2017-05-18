Из плена ИГ освобождены езидка и двое детей

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Эрбиль, 18 мая. Курдская женщина и двое ее маленьких детей сумели покинуть район Мосула, который до сих пор удерживает «Исламское государство».

В руководстве управления по делам похищенных езидов Иракского Курдистана сообщили, что из плена боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) была освобождена 21-летняя женщина и двое ее детей в возрасте четырех и шести лет. Отмечается, что езиды уже воссоединились со своими родственниками в Дохуке.

Чиновник подчеркнул, что освобождение стало возможным благодаря усилиям его ведомства. Женщина и дети были похищены боевиками в городе Хардан района Синджар в августе 2014 года во время оккупации «Исламским государством»*.

* Организация запрещена на территории РФ.