Беженцы бегут из Ракки к курдам: ФАН публикует видео

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Сирия, Ракка, 18 мая. Беженцы бегут из города Ракки — так называемой столицы террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлено, как сотни мирных жителей бегут из Ракки. Они направляются в районы, которые находится под контролем подразделений «Демократических сил Сирии», состоящих преимущественно из представителей курдских вооруженных формирований и местных арабских племен.

На видео можно увидеть десятки грузовиков, которые загружены мирными жителями из Ракки. Они направляются в населенный пункт Айн-Исса, расположенный в 30 километрах от столицы «Исламского государства»*.

Стоит заметить, что в лагере беженцев в Айн-Исса может разразиться гуманитарный кризис. Главная причина заключается в том, что количество беженцев с каждым днем становится все больше и больше.

По словам беженцев, боевики «Исламского государства» пытаются не допустить побега мирных жителей. Тех, кого удается вернуть, террористы подвергают невыносимым условиям.

* Организация запрещена на территории РФ.