Новому фигуранту дела о теракте в Петербурге предъявили обвинение

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Санкт-Петербург, 18 мая. Следствие предъявило обвинение еще одному фигуранту дела о теракте в Петербурге Мухамадюсупу Эрматову. Как сообщили в СК РФ, ему вменяется совершение теракта и незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств.

«По данным следствия он причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ и был связан с Агбаржоном Джалиловым. Свою вину Эрматов признал частично», — говорится в сообщении.

Ранее обвинение по аналогичным статьям предъявили еще 6 из 11 фигурантов, которые проходят по делу. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления, проводятся экспертизы, ведется работа с потерпевшими.

Напомним, в результате взрыва в метро Петербурга 3 апреля погибли 16 человек.