Песков: Дата новой встречи «нормандской четверки» пока не определена

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Москва, 18 мая. Дата встречи «нормандской четверки» в новом составе в настоящее время не определена. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, ни о какой дате пока речь не идет.

«Нет, пока нет», — заявил Песков.

На прошлой неделе сообщалось, что украинский президент Петр Порошенко заявил о том, что Вашингтон якобы был привлечен к переговорам в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее стало известно, что киевские власти пытаются найти альтернативу «нормандскому формату» без участия Москвы.