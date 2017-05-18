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Политика
Песков: Дата новой встречи «нормандской четверки» пока не определена

Песков: Дата новой встречи «нормандской четверки» пока не определена

16:07  18 Мая 2017
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Песков: Дата новой встречи «нормандской четверки» пока не определена

Москва, 18 мая. Дата встречи «нормандской четверки» в новом составе в настоящее время не определена. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. 

По словам представителя Кремля, ни о какой дате пока речь не идет.

«Нет, пока нет», — заявил Песков.

На прошлой неделе сообщалось, что украинский президент Петр Порошенко заявил о том, что Вашингтон якобы был привлечен к переговорам в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. 

Ранее стало известно, что киевские власти пытаются найти альтернативу «нормандскому формату» без участия Москвы. 

#россия #украина #песков
Дана Балан
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