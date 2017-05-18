Лавров рассказал, кто управляет действиями Киева

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Никосия, 18 мая. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на власти Киева влияют самые радикальные силы в обществе, о чем говорят попытки государства вмешиваться в церковные дела.

Сегодня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл в Грецию для встречи с кипрским коллегой. В ходе пресс-конференции он затронул тему Украины в контексте последних запретов российских сайтов и СМИ.

«Действия украинской власти показывают, что она находится под сильнейшим влиянием самых радикальных сил в обществе. Я имею в виду нападки на языки меньшинств, народов, которые живут на Украине, я имею в виду блокирование работы СМИ и интернет-ресурсов, имею в виду и атаку на церковь, попытки государства вмешиваться в дела церкви», — заявил высокопоставленный российский дипломат.​ Напомним, что ранее украинский президент Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях в отношении российских компаний и физлиц.