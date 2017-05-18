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Политика
Кремль прокомментировал призыв к импичменту Трампа

Кремль прокомментировал призыв к импичменту Трампа

18:10  18 Мая 2017
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Песков назвал некорректным вопрос об импичменте Трампа

Москва, 18 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некорректным вопрос о намерении американского конгрессмена добиться досрочной отставки президента США Дональда Трампа.

«Вопрос некорректный. Во внутренние дела США мы не вмешивались и вмешиваться не собираемся», — сказал он.

Ранее конгрессмен от Демократической партии Эл Грин предложил вынести импичмент американскому лидеру. Демократ заявил, что не преследует никаких политических целей, а просто верит в «великие идеалы», за которые выступают в США. Сенатор от республиканцев Джон Маккейн в ответ предположил, что призывы Грина не имеют под собой серьезных оснований.

Алексей Громов
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