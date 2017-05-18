Как православные защищают свое право на веру в Киеве: «Мы будем отбиваться!»

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Киев, 18 мая. Тысячи верующих Украинской православной церкви (УПЦ) собрались под стенами Верховной рады в Киеве, где провели так называемое молитвенное стояние. Таким образом верующие протестовали против закона №4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором». Законопроект рассматривают в первом чтении депутаты Верховной Рады. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

На акцию прибыли от пяти до десяти тысяч человек из всех областей Украины, из Винницы, Житомира, Чернигова, Черкасс. Люди рассказывают, что сами оплачивали автобусы или железнодорожные билеты. В толпе раздают воду и хлеб. Верующие обещают стоять возле парламента, пока депутаты не вынесут конкретное решение по проекту закона.

Мариинский парк и площадь перед зданием парламента оцеплены полицией и военными, но никаких конфликтов пока не зафиксировано.

Опрошенные корреспондентом ФАН граждане говорят, что киевские власти загоняют верующих УПЦ в резервацию, дискриминируют их по религиозному признаку, отнимают имущество, преследуют за убеждения.

Действительно, законопроект №4511 предполагает прямое вмешательство государства в деятельность УПЦ. Священники должны будут подписать некие обязательства, согласно которым они признают власть киевских и региональных чиновников. Так, в пояснительной записке к закону написано следующее:

«Законопроект предусматривает подписание договоров (соглашений) между государством и руководством указанных религиозных организаций, что позволит уполномоченным государственным органам Украины своевременно выявлять и должным образом реагировать на потенциальные деструктивные воздействия внешних факторов с использованием религиозных факторов и воздействий на общественность и нарушений территориальной целостности и государственного суверенитета Украины. В обязательном порядке религиозные организации должны согласовывать с властью назначение своего центрального и регионального руководства, а также приглашение иностранных религиозных деятелей».

По мнению экспертов, закон узаконит церковное рейдерство, которое и так процветает на Украине. В частности, служители Киевского патриархата, используя боевиков из числа неонацистов, захватывают приходы УПЦ, изгоняя православных священников.

Архимандрит Нил Семенец, благочинный первого Переяслав-Хмельницкого округа, после молитвы так прокомментировал ситуацию корреспонденту ФАН:

«Я на уровне эмоций могу сказать, нет разницы, к какому патриархату принадлежит человек, есть только разница - он воцерковленный или нет. Есть ли конфликт между московским и киевским патриархатами? Во-первых, вы неправильно ставите вопрос, не юридически. Юридически название нашей церкви: Украинская православная церковь, точка. Зарегистрирована она в министерстве юстиции Украины, финансируется людьми, которые живут на Украине, платит налоги в украинскую казну, поддерживают ее украинские люди, это первое. Единственная связь с православием – это упоминание имени московского патриарха, как связь с православием. Какой у меня может быть конфликт с вами, если вы меня не захватываете?

Мы живем соседями. Но если вам захотелось прийти ко мне, отобрать мое здание, как вы ко мне относитесь? Вот так и мы. Мы здороваемся, приветствуем, живем рядом. Но если сосед хочет забрать, то мы будем отбиваться. Так и напишите.

Если кто-то думает, что так все и пройдет, и люди не будут вставать против этого, то они заблуждаются. Те, которые все это организовывают. Не я один, другой придет, третий, десятый придет, следует не забывать, что мы должны жить толерантно, уважать друг друга.

Зарегистрирован сейчас Киевский патриархат в министерстве юстиции? Зарегистрирован. Нравится нам или не нравится, но он юридически государством признан. Берите землю, стройте церковь, бог в помощь. А нет, отдайте нам вашу церковь? Это неправильно. Это и не по-божески и не по-государственному и просто не по-людски».

Протоирей Владимир Корецкий, клирик Одесской епархии УПЦ и настоятель храма равноапостольных Мефодия и Кирилла в Одессе, прямо сказал корреспонденту ФАН, что на Украине начались гонения на православие.

Другие верующие говорят, что Украина возвращается во времена коммунизма, когда власть полностью контролировала церковь.

Ранее Патриарх Кирилл обратился к главам государств «Нормандской четверки», предстоятелям поместных православных церквей, Папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН и генеральному секретарю ВСЦ в связи с планируемым принятием Верховной Радой Украины антицерковных законов. «По имеющимся данным, за 2014-2016 год на территории Украины праворадикальными элементами было насильственно захвачено более 40 храмов Украинской Православной Церкви, — напоминает Патриарх Кирилл. — Формальной основой для таких захватов служит так называемый референдум жителей села, принимающих решение о переходе общины. Мнение действительных учредителей и членов общины как юридического лица в таких случаях не учитывается».