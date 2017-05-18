Алеппо: армия Сирии освободила 12 поселений около последнего оплота ИГ в провинции

В закладки

Скопировать

Алеппо, 18 мая. Правительственные войска САР развили успех в наступательной операции на равнине Маскана.

Сирийские военные продолжают наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в восточной части провинции Алеппо. Элитной бригаде «Силы Тигра» удалось первыми выйти в район равнины Маскана и полностью обеспечить безопасность авиабазы «Аль-Джирах».

В ходе боестолкновений с игиловцами правительственные войска зачистили от террористов 12 населенных пунктов. Отмечается, что сейчас они находятся всего в четырех километрах от города Маскана, который является последним крупным оплотом «Халифата» в Алеппо.

* Организация запрещена на территории РФ.