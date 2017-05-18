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Основатель Fox News Роджер Эйлс скончался на 78-м году жизни

Основатель Fox News Роджер Эйлс скончался на 78-м году жизни

15:47  18 Мая 2017  /обновлено: 15:51  18 Мая 2017
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Основатель Fox News Роджер Эйлс скончался на 78-м году жизни

Вашингтон, 18 мая. Бывший глава Fox News Роджер Эйлс скончался на 78-м году жизни, сообщает Reuters.

Эйлс основал телеканал Fox News в 1996-м году и на протяжении 20 лет возглавлял его. В прошлом году он покинул посты исполнительного директора и председателя правления Fox News. Уход произошел на фоне обвинений в сексуальных домогательствах со стороны одной из сотрудниц Fox News.

Информации о причинах смерти Эйлса пока нет.

#fox news #эйлс
Алексей Громов
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