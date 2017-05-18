Дамаск начал консультации с ООН по вопросу разработки конституции Сирии

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Женева, 18 мая. Офис спецпредставителя генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры начал проводить встречи, посвященные разработке новой конституции САР. Об этом журналистам сообщил глава делегации Дамаска на межсирийских переговорах Башар Джаафари.

«Мы приняли решение начать неформальные встречи между экспертами в области конституции с нашей стороны с представителями ООН», — отметил он.

Напомним, ранее делегация Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) попросила Стаффана Де Мистуру уточнить суть создания консультативного механизма в Женеве.