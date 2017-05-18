Сирия сегодня: Пушков высказался о США и ИГ, гумпомощь для Алеппо, срочные новости из Дейр-эз-Зора

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Сирия сегодня, 18 мая. Алексей Пушков высказался о самоубийственном решении США о санкциях против союзников Башара Асада, Россия и Турция контролируют зоны деэскалации, гуманитарная помощь для Алеппо, слухи о серьезных подвижках в Дейр-эз-Зоре.

Пушков о санкциях против друзей Асада

Решение конгресса США обязать президента Дональда Трампа ввести санкции против союзников правительства Сирии ставит под удар сотрудничество Москвы и Вашингтона в деле борьбы с международным терроризмом и играет на руку запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство* (ИГ*, ИГИЛ*). Такое мнение высказал в своем Twitter член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков. С этой позицией согласны и другие российские политики и парламентарии.

«Стремясь ввести санкции против союзников Сирии, конгресс США хочет сорвать саму возможность сотрудничества США и России против ИГ. Это еще одна мина под Трампа», — написал Пушков.

Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект, обязывающий Дональда Трампа ввести санкции против официального Дамаска. Документ содержит бездоказательные обвинения в адрес России в том, что российские Воздушно-космические силы (ВКС РФ) якобы намеренно бомбят мирное население Сирии.

Зоны деэскалации в Сирии действуют

Российские военные, входящие в совместную российско-турецкую комиссию по перемирию в Сирии, зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня за сутки. Еще о трех нарушениях сообщили турецкие военные наблюдатели. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Как сообщили в оборонном ведомстве РФ, российской стороной нарушения режима перемирия фиксировались в провинциях Дамаск (шесть нарушений), Латакия (одно нарушение) и Хама (одно нарушение). «Турецкой частью представительства зафиксировано три нарушения, из них — в провинциях: Дамаск — два, Деръа — одно», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Сообщается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения имели место в районах, контролируемых боевиками запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) и «Джабхат ан-Нусра».

Гуманитарная помощь для Алеппо

В сообщении Минобороны РФ от 18 мая сообщается, что в течение минувших суток Центром по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике проведено четыре гуманитарные акции в городе Алеппо, помощь оказана более чем полутора тысячам мирных жителей.

Российские военные сообщают, что доставили в Алеппо 4,8 тонны питьевой воды, гуманитарная помощь оказана 1507 людям.

Кроме того успешно проведен гуманитарный конвой из города Эр-Рамта на территории Иордании в населенный пункт Эт-Тайба в сирийской провинции Деръа. Также сообщается, что в район города Дейр-эз-Зор российской авиакомпанией «Абакан Эйр» доставлены продукты питания общим весом в 21 тонну. Гумпомощь доставлена местным жителям с помощью парашютов, поскольку город вот уже более двух лет окружен боевиками ИГ, уточнили российские военные.

Что происходит в Дейр-эз-Зоре

Как минимум, три человека погибли в результате атаки боевиков ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает официальное сирийское агентство SANA.

Как ранее сообщило Федеральное агентство новостей, боевики террористической группировки «Исламское государство» подвергли ракетному обстрелу один из жилых районов города Дейр-эз-Зор, столицы одноименной провинции на северо-востоке Сирии. В Дейр-эз-Зоре проживает более 200 тысяч человек. Городские районы, которые обороняет сирийская армия и ополченцы, периодически подвергаются обстрелам со стороны окруживших город бандформирований.

Тем временем появились неподтвержденные данные, что Сирия и Ирак при поддержке ВКС РФ готовятся к наступлению на позиции ИГ в провинции Дейр-эз-Зоре. О том, что такая подготовка, возможно, ведется, сообщает информагентство Qasioun, которое ссылается на некие записи в Facebook. Источник, якобы связанный с командованием авиабазы «Хмеймим» в Латакии, сообщает, что вооруженные силы Ирака и Сирии готовят совместную операцию по деблокированию Дейр эз-Зора. Также, сообщает источник, в подготовке наступления задействованы военные специалисты из Ирана и командование ВКС РФ, которые оказывают поддержку правительственной Сирийской арабской армии.

Цель операции, сообщает источник, не только деблокада Дейр-эз-Зора, но и создание безопасного транспортного коридора между Дамаском и Багдадом. Однако наступлению Асада на Дейр-эз-Зор может помешать активность боевиков сирийской оппозиции, спонсируемых США, сообщают источники.

Как отметил в беседе с Федеральным агентством новостей эксперт Александр Сотниченко, заявление о совместном наступлении армий Сирии и Ирака на Дейр-эз-Зор, мягко говоря, не претендует на достоверность. Во-первых, этой информации нет никаких официальных подтверждений, и она больше смахивает на слухи, а, во-вторых, Ирак находится под жестким контролем США, и американцы вряд ли допустят взаимодействие иракской армии с демонизируемым Западом сирийским президентом Башаром Асадом.

«На подобное наступление сейчас нет сил ни у Сирии, ни у Ирака. Особенно у Ирака: страна находится под жестким давлением и контролем США в связи с проводимой там операцией по зачистке Мосула от боевиков ИГ. Так что Ирак не сможет предоставить силы и координировать усилия с сирийскими войсками», — отметил эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.