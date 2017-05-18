Кремль отреагировал на попытки Киева «оторвать» УПЦ от РПЦ

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Москва, 18 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недопустимыми действия, направленные против интересов Русской православной церкви на Украине.

«Безусловно, это чрезвычайно болезненный вопрос для прихожан Русской православной церкви, — сказал Песков, отвечая на просьбу дать оценку законопроектов, которые рассматривает украинская Рада и которые поставят деятельность церкви под контроль государства, а Украинскую православную церковь (УПЦ) «оторвут» от Московского патриархата. — Безусловно, мы считаем недопустимыми какие либо действия, которые нарушали бы интересы Русской православной церкви на Украине».

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины планирует рассмотреть законопроекты, которые наделяют представителей украинской власти правом контроля над религиозными организациями, связанными с Россией.