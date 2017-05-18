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Москва, 18 мая. Переориентация промышленных предприятий Донецкой и Луганской народных республик на рынок России свидетельствует о стремлении жителей Донбасса интегрироваться в экономическое и политическое пространство РФ. Об этом заявил политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, комментируя заявление главы ЛНР Игоря Плотницкого о том, что республика войдет в состав Украины только в том случае, если в Киеве сменится режим.

Бышок пояснил, что в настоящее время власти Украины заявляют об обязательном возвращении Донбасса мирным путем, однако на самом деле украинские политики опасаются осуществление такой перспективы, так как жители Донбасса настроены на интеграцию в РФ, а также имеют резонные основания ненавидеть Киев.

«Это игра словами, причем с обеих сторон. Ее не следует воспринимать слишком серьезно. А вот, например, переориентация экспорта основных предприятий ДНР и ЛНР на рынок России — это серьезно, это выразительнее любых слов», — сказал Бышок в комментарии интернет-изданию «Свободная Пресса».

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев не будет решать конфликт в Донбассе силовым путем. По его словам, в ближайшее время украинское правительство примет ряд важных решений, которые позволят вернуть Донецк и Луганск без применения силы.