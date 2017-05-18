ВКС РФ отреагировали на нарушение перемирия в Даръа

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Даръа, 18 мая. Боевики «Джебхат ан-Нусры» нарушили режим перемирия, атаковав позиции правительственных войск в районе Аль-Манишия.

В провинции Даръа была установлена зона деэскалации, и до последнего времени на данном участке не было зафиксировано нарушений перемирия. Накануне боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) атаковали позиции САА в районе Аль-Манишия. Наступление исламистов было остановлено.

По джихадистам отработала российская авиация, «Ан-Нусра» лишилась, по меньшей мере, пятнадцати боевиков. Ранее сообщалось, что ВКС РФ на авиабазе «Хмеймим» начали подготовку к операции по освобождению от боевиков Дейр эз-Зора.