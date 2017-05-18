Лавров призвал Брюссель прекратить «игру в одни ворота»

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Никосия, 18 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения России и Евросоюза не вызывают удовлетворения. Он также подчеркнул, что Москва стремится вернуть отношения в нормальное русло.

«Мы заинтересованы в возвращении нашего диалога в нормальное русло, равноправное, взаимоуважительное», — добавил Лавров, отметив, что для нормализации отношений России и Евросоюза необходимо, чтобы Брюссель «перестал играть в одни ворота».

Ранее стало известно, что глава российского МИД Сергей Лавров приедет с рабочим визитом в Республику Кипр, где пробудет до 20 мая. В ходе визита Лавров проведет переговоры с президентом республики Никосом Анастасиадисом и главой МИД Иоаннсом Касулидисом.