Песков переадресовал Ожегову вопрос о «политической шизофрении»

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Москва, 18 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил журналистам о политической шизофрении в США, о которой ранее говорил сам Владимир Путин.

Так представитель Кремля прокомментировал публикацию Reuters о том, что посол РФ в США Сергей Кисляк неоднократно контактировал с предвыборным штабом американского президента Дональда Трампа. По словам Пескова, это и есть политическая шизофрения, о которой ранее говорил президент.

«Политическая шизофрения. Больше добавить к этой исчерпывающей дефиниции нам нечего», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

На вопрос журналиста о том, что же подразумевается под термином «политическая шизофрения», Песков посоветовал заглянуть в словарь Ожегова.

Ранее агентство Reuters опубликовало статью о том, что предвыборный штаб Трампа в течение семи месяцев до выборов президента США 18 раз контактировал с РФ.