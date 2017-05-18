Патрушев рассказал, кто в России пострадал от глобальной кибератаки

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Москва, 18 мая. Массированная кибератака 12 мая не привела к утечке служебной информации и персональных данных, а также не нарушила работу критически важных объектов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Главное, что не произошло утечки служебной информации, персональных данных, не было сбоев в работе банков и автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами критически важных объектов инфраструктуры государства», — подчеркнул он.

В целом, по его мнению, системы органов власти, банков, предприятий энергетики и транспорта смогли своевременно зафиксировать попытки проникновения вируса. Ущерб атака нанесла тем структурам, которые не завершили создание своих сегментов государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий хакерских атак, пояснил он в интервью «Российской газете».

Секретарь Совбеза РФ также напомнил, что по предварительным данным, от атаки пострадало более 200 тыс. пользователей из 150 стран.

