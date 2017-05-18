Комитет ГД поддержал кандидатуру Антонова на пост посла РФ в США

В закладки

Скопировать

Москва, 18 мая. Думский комитет по международным делам одобрил кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова на пост российского посла в США, сообщил источник, знакомый с итогами заседания.

Кандидатура замглавы российского внешнеполитического ведомства Анатолия Антонова одобрена комитетом Государственной думы на пост посла в США. «Комитет дал согласие на назначение Антонова послом РФ в США, кандидатура которого была представлена МИД РФ», — прокомментировал спикер ТАСС сегодняшние итоги закрытого заседания.