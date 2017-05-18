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Россия
Путин: Доля комплексов «Ярс» в РВСН к концу года вырастет до 72%

Путин: Доля комплексов «Ярс» в РВСН к концу года вырастет до 72%

15:54  18 Мая 2017
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Путин: Доля комплексов «Ярс» в РВСН к концу года вырастет до 72%

Сочи, 18 мая. Доля комплексов «Ярс» в системе вооружений Ракетных воск стратегического назначения (РВСН) к концу 2017 года увеличится на 10% — до 72%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания.

«Ракетный воска стратегического назначения (РВСН) равномерно переходят на комплексы «Ярс» мобильного и шахтного базирования. Такие современные комплексы в системе вооружений РВСН уже составляют 62%, к концу 2017 года их доля увеличится до 72%», — сообщил Путин.

Ракетный комплекс «Ярс» является усовершенствованным вариантом «Тополь-М». По мнению экспертов, к 2020 году его можно будет рассматривать в качестве основы стратегической ядерной группировки наземного базирования.

#рвсн #ярс
Катерина Михайлиди
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