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Общество
Шахтеры в Забайкалье прекратили забастовку после погашения долга по зарплате

Шахтеры в Забайкалье прекратили забастовку после погашения долга по зарплате

15:48  18 Мая 2017
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Горняки в Забайкалье прекратили забастовку после погашения долга

Чита, 18 мая. «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) выделила 14 миллионов для выплаты бастующим в Забайкалье горнякам. 

Как стало известно ФАН, шахтеры добились от компании полной выплаты заработной платы и прекратили забастовку. Руководство заявило, что, скорее всего, предприятие будет закрыто из-за убытков.

Напомним, ранее стало известно, что следствие в Забайкальском крае инициировало проверку информации о том, что работникам шахты, расположенной в поселке Вершино-Дарасунский, не выплачивают зарплату. 

Около 80 горняков начали забастовку, отказавшись подниматься из шахты до тех пор, пока задолженность не будет погашена в полном объеме. 

#зарплата #забайкалье #шахтеры #горняки
Алексей Громов
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