Шахтеры в Забайкалье прекратили забастовку после погашения долга по зарплате

В закладки

Скопировать

Чита, 18 мая. «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) выделила 14 миллионов для выплаты бастующим в Забайкалье горнякам.

Как стало известно ФАН, шахтеры добились от компании полной выплаты заработной платы и прекратили забастовку. Руководство заявило, что, скорее всего, предприятие будет закрыто из-за убытков.

Напомним, ранее стало известно, что следствие в Забайкальском крае инициировало проверку информации о том, что работникам шахты, расположенной в поселке Вершино-Дарасунский, не выплачивают зарплату.

Около 80 горняков начали забастовку, отказавшись подниматься из шахты до тех пор, пока задолженность не будет погашена в полном объеме.