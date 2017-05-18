Так ли страшен черт: в Госдуме оценили проект Минюста об изъятии жилья за долги

В закладки

Скопировать

В министерстве юстиции уточнили параметры законопроекта, допускающего изъятие единственного жилья у должников. Судебные приставы смогут конфисковать единственное жилье у гражданина только по социально значимым исполнительным производствам, сообщает замдиректора департамента экономического законодательства министерства Денис Новак. Решение ограничить область действия законопроекта таким образом было принято после продолжительного общественного обсуждения.

«Многие из предложений, высказанных во время общественного обсуждения законопроекта, учтены. Это в первую очередь снижение сферы его действия только на требования об уплате алиментов, причинению вреда жизни и здоровью и вреда, причиненного преступлением», — заявил Новак.

Чиновник добавил, что изымать единственное жилье за просроченные кредиты или неуплату долгов по ЖКХ приставы не будут. В Минюсте надеются, что новые правила помогут, в первую очередь, обеспечить интересы социально незащищенных кредиторов, которые «страдают от недобросовестных действий должников, имеющих роскошное жилье».

Новая редакция данного законопроекта должна в ближайшее время появиться в открытом доступе.

В любом случае, законопроект о конфискации единственного жилья по-прежнему остается чрезвычайно резонансным. То, что сама такая возможность обсуждается на правительственном и парламентском уровне, вызывает обеспокоенность многих россиян.

К примеру, депутат Николай Арефьев, первый зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике, выступает резко против нового законопроекта даже в таком ограниченном виде. Как показывает мировой опыт, конфискация единственного жилья под любым предлогом — чрезвычайно дурная практика. По его мнению, ее не следует допускать в России.

«В советское время у нас бесплатно давали жилье всем, теперь же из-за политики, проводимой Минюстом, даже имеющееся жилье могут отобрать. Откуда у людей появляются долги? Из-за тарифов, неподъемной ипотеки, банковских служащих и чрезвычайно малой социальной защищенности граждан. Люди очень плохо защищены от приставов и коллекторских фирм. Потому, я думаю, государству в первую очередь стоит подумать об этом», — привел депутат свою точку зрения в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев оценивает инициативу Минюста более позитивно. Хотя такая мера, как конфискация единственного жилья, может показаться крайностью, подчас нечто подобное необходимо, чтобы устрашить самых злостных неплательщиков. Ее наличие в законодательстве РФ действительно может способствовать соблюдению прав самих кредиторов.

«Действительно, есть так называемые злостные должники, которые берут взаймы не у банков, а у частных лиц. Есть те, кто должен людям за причиненный им физический вред. Они систематически не отдают долги. Всех их будет возможно, что называется, «шугануть» с помощью такого закона. Так им можно будет показать, что от своих социальных обязательств им не спрятаться», — приводит свою точку зрения эксперт.

В данном случае Матвейчев рекомендует довериться нашим законодателям.

«В Минюсте тоже не дураки и не жестокие люди сидят. Тем более что этот законопроект уже некоторое время обсуждается в различных думских комитетах. К тому же количество людей или категорий людей, которые могут попасть под действие этого нового законопроекта, исчисляется буквально сотнями, если даже не десятками человек по всей стране. Конфискация квартир по социально значимым судебным производствам не станет массовым явлением. Основные права российских граждан по-прежнему будут гарантированы», — поясняет он.

В любом случае, Минюст пока лишь предлагает этот законопроект на рассмотрение в Госдуму, он получил на то одобрение Центробанка и ряда согласительных комиссий. Для того чтобы оценить эту инициативу по всей справедливости, считает эксперт ВШЭ, нужно подождать хотя бы второго парламентского чтения. До тех пор законопроект еще может быть серьезным образом доработан и видоизменен.

«Сейчас у нас очень много субъектов законодательной инициативы. Любой депутат может предложить новый законопроект, многие другие структуры. Нам не следует паниковать и обсуждать их сейчас как уже принятые и вступившие в действие законы», — подводит итог Матвейчев.