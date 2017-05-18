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Новости Сирии
Сирия: курды уничтожили десятки боевиков ИГИЛ к востоку от Ракки

Сирия: курды уничтожили десятки боевиков ИГИЛ к востоку от Ракки

15:33  18 Мая 2017
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Сирия: курды уничтожили десятки боевиков ИГИЛ к востоку от Ракки

Ракка, 18 мая. Отряды вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» атаковали передовой пункт террористов экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) в Хамрат-эль-Ганеме к востоку от сирийской Ракки. Об этом в четверг сообщает курдское агентство Firat.

По данным агентства, из данного населенного пункта удалось полностью прогнать террористов ИГИЛ*. В результате военной операции курдские ополченцы  ликвидировали десятки экстремистов группировки. 

Ранее сообщалось, что курды, которые входят в коалицию «Сирийские демократические силы» продолжают ожесточенные бои с террористами ИГИЛ в двух километрах от города Ракка. Также курдам удалось освободить от боевиков четыре населенных пункта.

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #игил #курды #ракка
Дана Балан
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