Сирия: курды уничтожили десятки боевиков ИГИЛ к востоку от Ракки

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Ракка, 18 мая. Отряды вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» атаковали передовой пункт террористов экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) в Хамрат-эль-Ганеме к востоку от сирийской Ракки. Об этом в четверг сообщает курдское агентство Firat.

По данным агентства, из данного населенного пункта удалось полностью прогнать террористов ИГИЛ*. В результате военной операции курдские ополченцы ликвидировали десятки экстремистов группировки.

Ранее сообщалось, что курды, которые входят в коалицию «Сирийские демократические силы» продолжают ожесточенные бои с террористами ИГИЛ в двух километрах от города Ракка. Также курдам удалось освободить от боевиков четыре населенных пункта.

SDF liberates 4 more villages in Raqqa operation https://t.co/z413JnN7XJ — Firat News Agency (@anfenglish) May 18, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.