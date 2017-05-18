Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Сын вице-президента «Лукойла» Шамсуаров лишился своего Gelandewagen

Сын вице-президента «Лукойла» Шамсуаров лишился своего Gelandewagen

15:44  18 Мая 2017
84

Росимуществу передали Gelandewagen сына вице-президента «Лукойла»

Москва, 18 мая. Mercedes Gelandewagen, принадлежащий сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову, описан и передан Росимуществу. Об этом сообщил официальный представитель УФССП по Москве Тимур Коробицын.

«Судебный пристав-исполнитель … осуществил опись и арест автомобиля Mercedes и передачу его уполномоченному представителю территориального управления Росимущества по Москве», — заявил Коробицын.

Ранее сообщалось, что судебные приставы открыли исполнительное производство по конфискации Gelandewagen Шамсуарова, пишет RT.

#шамсуаров #gelandewagen #росимущество
Катерина Михайлиди
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть