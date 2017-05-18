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Весь мир
Боевики ИГ атаковали курдов на севере Ирака

Боевики ИГ атаковали курдов на севере Ирака

15:34  18 Мая 2017
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ИГ

Багдад, 18 мая. Боевики террористической организации «Исламское государство»* атаковали позиции курдской пешмерга в провинции Киркук, расположенной на севере Ирака. В результате погибли двое ополченцев, еще 15 человек получили ранения, сообщает курдское агентство Firat.

Сообщается, что атака началась в 3.00. Боевики напали на ополченцев в деревне Зерге, недалеко от города Туз-Хурмату. Курдским ополченцам удалось убить большее число боевиков и подбить машину со взрывчаткой, которая направлялась к их позициям.

Отметим, что в Ираке продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за деятельности боевиков ИГИЛ*, которые совершают теракты и нападения. Жертвами террористов чаще всего становятся мирные жители.

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #ирак
Алексей Громов
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