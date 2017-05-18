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Политика
Путин провел первые телефонные переговоры с Макроном

Путин провел первые телефонные переговоры с Макроном

15:32  18 Мая 2017
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Путин обсудил с Макроном дружественные отношения

Москва, 18 мая. Глава Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом в четверг сообщили официальные представители Кремля.

Путин поздравил Макрона с официальным вступлением в должность и формированием кабмина.

«Выражена обоюдная готовность развивать традиционно дружественные российско-французские отношения в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах», — указано в заявлении.

Путин обсудил с Макроном дружественные отношения

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Франции Эммануэль Макрон встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

#путин #макрон
Алексей Громов
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