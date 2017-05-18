Новости ДНР и ЛНР: Донбасс ждет обмена пленными, Донецк записал видео для соотечественников

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Новороссия 18 мая. ДНР продолжает настаивать на обмене пленными в кратчайшие сроки. Народная милиция ЛНР заявила о срыве отвода сил в районе Станицы Луганской. Жители Донецка записали видеообращение к своим соотечественникам, которые ранее покинули регион из-за боевых действий. Последние новости Донецкой и Луганской народных республик — в материале Федерального агентства новостей.

Обмен пленными

Донецкая народная республика продолжает настаивать на обмене пленными в Донбассе в кратчайшие сроки и готова говорить о конкретных цифрах. Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. По ее словам, нельзя больше переносить эту акцию и потакать Киеву, который пытается утянуть процесс в разные стороны.

Уже 24 мая состоится следующее заседание контактной группы по Донбассу. До этого времени донецкие представители постараются опросить 159 человек и выявить их отношение к обмену. В этом уже значительно помогло присутствие Валерии Лутковской — уполномоченной Верховной рады по правам человека. Был выстроен диалог и есть надежда, что повторится масштабный обмен пленными — как 22 февраля под Луганском. Тогда украинской стороне было передано 139 пленных, а ополченцам — 52.

Срыв отвода сил в ЛНР

Народная милиция ЛНР заявила о срыве отвода сил в районе Станицы Луганской в Донбассе. Понятно, что это уже не первая попытка развести силы и средства, но и эта уже станет печальной историей.

По словам силовиков республики, подразделения народной милиции были полностью готовы к отводу сил. Более того, они проинформировали об этом украинскую сторону с помощью сигнальной ракеты.

Как заявили в ЛНР, ответственность за срыв отвода сил по-прежнему лежит на ВСУ. Украинская сторона просто в очередной раз не захотела выполнять условия, прописанные в минских соглашениях. А как известно, ЛНР готова к разведению сторон, но только в зеркальном порядке.

Блокада на пользу Луганску

Глава ЛНР Игорь Плотницкий отметил положительное влияние блокады Донбасса на экономику республики. Интересно, но такие странные меры, принимаемые Киевом, скорее, идут ЛНР на пользу. Различные блокады подталкивают к поиску выгодных партнеров и выступают двигателями экономики.

Показательно, что в республике наблюдается положительная динамика роста пищевой отрасли и сельского хозяйства. А вот Украина попадает в ямы, которые роет сама. Блокада Донбасса завершилась для Киева массовым закрытием ТЭС и серьезными бедами в металлургии и в целом в промышленности.

Тот же Плотницкий сравнил современную Украину с концентрационным лагерем времен Второй мировой войны. Причина сравнения простая: и там, и там не соблюдают права и свободы граждан. И Киев все больше напоминает город, где местным жителям приходится бороться за свое существование каждый день. И запрет на ношение георгиевской ленточки, и запрет на российские социальные сети пропагандируют войну и насилие и разжигают межнациональную рознь. А жизнь при этом на Украине лучше не становится. Ни о каком социальном и экономическом развитии речи не идет.

Обращение к беглецам из Донбасса

Жители ДНР записали видеообращение к своим соотечественникам, которые ранее покинули регион из-за боевых действий. Ролик получился искренним и трогательным и был опубликован на сайте ВС ДНР.

Люди говорят примерно об одном и том же: жить в Донбассе не так уж и страшно. Здесь худо-бедно нормализовалась обстановка, можно жить и работать. И самое главное, оставаться дома, где всегда хорошо и уютно.

Понятно, что никто не осуждает тех, кто предпочел не встречаться с войной с глазу на глаз, но ведь ДНР, если верить видео, начинает процветать. Здесь есть работа, есть улыбающиеся люди и есть мирная жизнь. Которую не способны отнять у населения никакие ВСУ.

Поворот Европы

Интересно и мнение европейцев о ситуации в Донбассе и на Украине. Оно тоже меняется, несмотря на официальную политику европейских СМИ. Об этом рассказал блогер и аналитик из Голландии Рональд ван Амеронген, выступая в Луганске во время международной научно-практической конференции «Признание государств и правительств: проблемы и перспективы, барьеры и возможности».

По его словам, процесс возрождения интереса к республикам Донбасса медленный, а результаты видны не сразу. Но тем не менее показательно, что на том же голландском телевидении пару дней назад впервые показали документальный фильм о батальоне «Азов». Авторы рассказывали о том, как бойцы батальона проводят военную подготовку и идеологическую обработку детей. А ведь раньше власти Нидерландов предпочитали закрывать глаза на сообщения о нацизме на Украине.