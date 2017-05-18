Ракета-носитель «Союз» со спутником успешно стартовала с космодрома в Гвиане

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Париж, 18 мая. Российская ракета-носитель «Союз» с геостанционарным спутником связи SES-15 успешно стартовала с космодрома «Куру» во Французской Гвиане. Запуск в «Куру» произвели в 13.56 по местному времени (14.56 мск).

Отметим, что «Союз» имеет полностью электрическую двигательную установку, а принадлежащий компании SES спутник построен на базе новейшей космической платформы Boeing 702SP. Он предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг населению Северной Америки, а также для VSAT-сетей, морского и авиатранспорта в Тихоокеанском регионе. Ожидаемый срок службы спутника — 15 лет.

«Союз» пытались запустить с космодрома «Куру» планировался в этом году несколько раз, однако каждый раз его вынуждены были переносить из-за охвативших Французскую Гвиану протестных выступлений.