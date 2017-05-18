Путин: Доля современных вооружений в ВКС РФ вырастет до 68% к концу 2017 года

В закладки

Скопировать

Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин сообщил, что доля современных вооружений ВКС РФ к концу текущего года должна составить 68%.

Как отметил российский лидер, новая космическая техника военного назначения, средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также самолеты и вертолеты продолжают поступать на вооружение Воздушно-космических сил.

«Доля современных образцов вооружений в ВКС сейчас доведена до 66%, а к концу этого года она должна немного возрасти и составить 68%», — подчеркнул президент в ходе совещания по формированию новой государственной программы вооружений на 2018–2025 годы.

Напомним, ранее Путин отметил, что боевой опыт, полученный ВКС РФ в Сирии, а также укрепление Арктической зоны России и юго-западных границ, требуют уточнения подходов к перевооружению войск.