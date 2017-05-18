Киевские силовики пригрозили «задержать и доставить Януковича на Украину»

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Киев, 18 мая. Украинские силовики в случае вынесения обвинительного приговора экс-президент Виктору Януковичу по дел о госизмене, способы выполнит решение суда и доставить политика в страну для отбывания наказания, заявил военный прокурор Руслан Кравченко.

Киевский суд перенес заседание по делу экс-президента Виктора Януковича о госизмене на 18 мая, однако адвокаты украинского политики попросили еще одного переноса слушания на 29 мая из-за необходимости защиты ознакомиться с материалами дела. По словам военного прокурора Руслана Кравченко, украинская сторона способна привлечь Януковича к ответственности в случае вынесения обвинительного приговора.

«Если будет обвинительный приговор, я считаю, что правоохранительные органы Украины способны выполнить решение суда, условный приговор, задержать и доставить Януковича на Украину, чтобы он отбывал наказание и отвечал за свои действия», — заявил прокурор. Отметим, что после государственного переворота на Украине нынешние власти Киева пытаются привлечь к экс-руководство к ответственности, из-за политических преследований многие чиновники эмигрировали из Украины.