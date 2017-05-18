Сирия и Ирак скоординируют усилия в борьбе с ИГ на границе

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Дамаск, 18 мая. Советник по нацбезопасности Ирака Флех Файяд заявил, что в Багдаде считают важными совместные с Сирией усилия в борьбе с терроризмом, особенно на пограничных территориях.

Файяд прибыл в Сирию, чтобы передать президенту САР Башару Асаду устное послание от премьера Ирака Хайдара Аль-Абади.

Как сообщил Файяд, которого цитирует агентство САНА, во время встречи с Асадом в Дамаске, Аль-Абади отмечает важность развития имеющегося взаимодействия между Сирией и Ираком в борьбе с террористами. Файяд добавил, что в особенности это касается координации усилий с ИГ* на пограничных территориях между двумя государствами.

Напомним, ранее глава политуправления армии Сирии полковник Усама Хаддур заявил, что объемы сотрудничества САР с Ираком в борьбе с ИГ растут день ото дня.

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.