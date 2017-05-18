Маябрь возвращается: за неделю до лета в Москву придут заморозки

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Москва, 18 мая. Синоптики предупредили жителей российской столицы о понижении температуры в начале предстоящей недели. Об этом в четверг сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник, 23 мая, в столице столбики термометров покажут ноль градусов. Отмечается, что к 22 мая осадки в виде дождей прекратятся, однако температура воздуха радовать не будет — ожидается до 7 градусов тепла ночью и до 18 градусов тепла днем.

В следующий вторник осадки не предвидятся, а днем столбики термометров могут остановиться на отметке до 20 градусов тепла, следует из сообщения Гидрометцентра.

В ближайшую субботу в Москве после обеда воздух прогреется до 25 градусов тепла, а на следующий день возможен небольшой дождь. Температура опустится до 18 градусов тепла.

Напомним, ранее сообщалось что май этого года в Москве стал самым холодным с XXI века.