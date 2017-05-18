Ученые: Пляжный отдых может стать причиной преждевременной смерти

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Ливерпуль, 18 мая. Британские ученые выяснили, что любовь к пляжному отдыху может привести к преждевременной смерти. Группа исследователей под руководством доктора Дэна Катбертсона изучила влияние отдыха на море на 28 физически активных людей, которые не жаловались на проблемы со здоровьем. Средний возраст респондентов — 25 лет. Во время прогулок все участники эксперимента носили специальные устройства, которые замеряли их физическую активность.

По итогам исследования эксперты выяснили, что во время пляжного отдыха люди потеряли значительную часть мышечной массы и увеличили жировую прослойку. Подобные трансформации могут привести к хроническим болезням и ранней смерти, передает RT.

Оказалось, что во время отдыха туристы не изменяли своим пищевым привычкам, при этом их физическая активность снизилась практически на 80%. Результаты эксперимента лишний раз доказывают необходимость физической активности даже во время отпуска.