Алеппо: растет напряженность между проамериканскими группировками оппозиции на севере провинции

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Алеппо, 18 мая. Боевики «Свободной сирийской армии» атаковали отряд «Сирийских демократических сил» в городе Дандалия.

Сирийские источники сообщают, что на севере провинции Алеппо начались столкновения между отрядами вооруженной сирийской оппозиции. Отряды ССА напали на подразделение SDF в населенном пункте Дандалия. В плен попали четыре бойца SDF.

Отмечается, что обе группировки поддерживает международная коалиция во главе с США. «Свободная сирийская армия» действует совместно со спецназом США и Британии в провинции Хомс, а «Сирийские демократические силы» поддерживают американские ВВС при штурме Ракки. Военные эксперты уверены, что в ближайшее время между группировками начнется полномасштабная война.