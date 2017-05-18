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Новости Сирии
Алеппо: растет напряженность между проамериканскими группировками оппозиции на севере провинции

Алеппо: растет напряженность между проамериканскими группировками оппозиции на севере провинции

15:37  18 Мая 2017
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Алеппо: растет напряженность между проамериканскими группировками оппозиции на севере провинции

Алеппо, 18 мая. Боевики «Свободной сирийской армии» атаковали отряд «Сирийских демократических сил» в городе Дандалия.

Сирийские источники сообщают, что на севере провинции Алеппо начались столкновения между отрядами вооруженной сирийской оппозиции. Отряды ССА напали на подразделение SDF в населенном пункте Дандалия. В плен попали четыре бойца SDF.

Алеппо: растет напряженность между проамериканскими группировками оппозиции на севере провинции

Отмечается, что обе группировки поддерживает международная коалиция во главе с США. «Свободная сирийская армия» действует совместно со спецназом США и Британии в провинции Хомс, а «Сирийские демократические силы» поддерживают американские ВВС при штурме Ракки. Военные эксперты уверены, что в ближайшее время между группировками начнется полномасштабная война.

Алексей Громов
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