Клинцевич о замерзших пехотинцах США: Хватит понтов, под льдиной отлежаться не удастся

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Арктическое обмундирование подвело американских пехотинцев во время недавних учений в Норвегии. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, общаясь с корреспондентом Федерального агентства новостей, рассказал о причинах произошедшего инцидента с военными Соединенных Штатов.

В военных учениях Joint Viking 2017, которые прошли в начале марта неподалеку от российско-норвежской границы, принимали участие около 200 американских морских пехотинцев. Как выяснилось, их снаряжение очень плохо выдерживает температуры ниже 45 градусов.

«В своей объемной одежде они выглядели как человечки — символы компании «Мишлен». Они думают, что им будет тепло, на деле же они ужасно замерзают», — заявил Йонас Райдем, представитель шведского производителя зимней военной одежды Torraka (Taiga).

По словам Райдема, изготовители арктической формы для Вооруженных сил Соединенных Штатов не учитывают, что на сильном морозе влага, которая исходит от тела, может замерзать в слоях одежды.

По данным армейских СМИ, американские солдаты в Норвегии, кроме всего прочего, столкнулись и с другими проблемами. Верхняя одежда на сильном морозе рвалась по швам, молнии не хотели расстегиваться, пластиковые рюкзаки исходили трещинами, а ботинки выпадали из лыжных креплений.

Генерал-майор Нил Нельсон, комментируя этот инцидент, заявил, что все недостатки американское руководство учтет. «После 12 лет в пустыне нам теперь предстоят иные уроки», — добавил он.

«У них сейчас ситуация, как у нас в конце девяностых и начале двухтысячных. Тогда для проформы осваивали бюджет, что-то принимали, ничего не проверялось. Ходили, терпели, не то что сейчас. Сегодня прежде, чем что-то пустить в серию, все проходит государственную проверку, войсковые испытания, получает одобрения, и только после этого министерство обороны Российской Федерации дает разрешение. Я думаю, что это связано с тем, что никогда и ни при каких обстоятельствах они по-настоящему это обмундирование не проверяли и не использовали. Ну, съездили в Канаду, там градус ниже, а когда столкнулись с по-настоящему сильным морозом и ветром, получили сбой. Я думаю, что будут сделаны выводы. Не будем ерничать, в этом обмундировании ходят люди. Но сегодня американцам все больше и больше приходит на ум, что с понтами нужно заканчивать. Они должны понимать, что если их необдуманная военно-политическая повестка приведет к каким-то конфликтам, то от этого, прежде всего, пострадают их люди. Готовы ли они к таким трудностям? Не уверен», — пояснил Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, настоящие американские военные, которые занимаются боевой подготовкой, и понимают, что такое война, должны осознавать, к чему нужно готовиться в случае реального военного конфликта. Инцидент с американскими военными в Норвегии — прокол.

«Если говорить о наших военных в Арктике, то у нас есть чему поучиться, в том числе с точки зрения организации повседневного быта. Тому, что там удалось построить, позавидуют популярные курорты, потому что мы все сделали по самым современным требованиям. И, конечно, сегодня в Арктике российские вооруженные силы испытывают и новое вооружение, и новое снаряжение. И оно действительно соответствует всем предъявляемым требованиям сурового арктического климата. Без современного вооружения и снаряжения сегодня солдату там выполнить поставленную задачу невозможно. Это не шутка. Под льдинкой отлежаться не удастся. Там нужно, чтобы все было сделано по уму. И, слава богу, у нас там все именно так. Я это точно знаю», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, что командующий американской береговой охраны Пол Цукунфт в ходе конференции в Центре стратегических и международных исследований заявил, что Соединенные Штаты могут остаться без влияния в Арктике. В то же время Российская Федерация, по его словам, наращивает военное присутствие, а также промышленный потенциал в регионе.

По словам Цукунфта, США не хватает технических возможностей для освоения северных областей. В то время как Россия располагает 40 ледоколами, Штаты довольствуются лишь двумя (один из них непригоден для плаванья в водах Заполярья).