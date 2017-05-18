ДНР требует от Киева провести обмен пленными в кратчайшие сроки

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Донецк, 18 мая. Донецкая народная республика требует в кратчайшие сроки провести обмен пленными в Донбассе. Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Обмен должен состояться в самые ближайшие сроки. Больше переноса обмена не будет. Мы не позволим украинской стороне утягивать этот процесс в ту или иную сторону. Мы будем настаивать, чтобы обмен прошел в кратчайшие сроки», — отметила Морозова.

По ее словам, 24 мая в Минске состоится очередное заседание Контактной группы, где представители ДНР намерены поднять вопрос о конкретных сроках и количестве пленных, которые войдут в список обмена.

Стоит отметить, что накануне министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев не рассматривает решение конфликта в Донбассе силовым путем. По его словам, в ближайшее время украинское правительство примет ряд важных решений для возвращения Донецка, Луганска, передает «Ридус».