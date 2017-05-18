Рада отменила «закон Савченко»

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Киев, 18 мая. Рада приняла законопроект о правках к Уголовному кодексу Украины относительно правил счета наказаний и учета срока предварительного заключения, 227 парламентариев поддержали законопроект.

Украинские парламентарии проголосовали за отмену «закона Савченко», подразумевавшего зачисление срока предварительного заключения в срок отбывания наказания из расчета один к двум. Согласно поправкам к ч.5 ст.72 Уголовного кодекса Украины, «предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день», либо судебная инстанция может освободить осужденного или смягчить наказание.

В Раде объясняют, что в СИЗО пребывают люди, совершившие тяжкие преступления — убийцы и насильники, подозреваемых в преступлениях средней тяжести обычно отпускают под домашний арест.​