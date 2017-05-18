В Крым прибыли представители Центра гражданских инициатив из США

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Симферополь, 18 мая. На территорию Крымского полуострова прибыла американская делегация, в состав которой вошла глава Центра гражданских инициатив Шэрон Теннисон. Об этом журналистам сообщил в четверг советник директора международного детского центра «Артек» Борис Вербенко.

«Первое – мы показываем, что сделано в лагере за последние три года, второе – встречаем их с детьми из Соединенных Штатов, которые приехали и участвуют в нашей пятой смене», — цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Крым прибыли представители турецкой делегации.