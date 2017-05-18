Экономика Сирии: от контроля над энергоресурсами до инвестиций из Китая и экспорта зерна в РФ

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В последнее время Сирия пытается постепенно восстановить довоенные показатели производства зерна. Этим усилиям мешают западные санкции и продолжение боевых действий. Отметим, что до войны в стране производилось 4 миллиона тонн зерна в год. Сейчас же соответствующие показатели составляют лишь 400 тысяч тонн. В частности, как сообщает РИА Новости, уже через две недели в провинции Алеппо начнут убирать пшеницу. После этого поля в этой провинции засеют кукурузой и подсолнечником, а также арахисом и индийским сорго. Отмечается, что в год здесь собирают по несколько урожаев.

Как сообщил в беседе с Федеральным агентством новостей эксперт по странам Ближнего Востока Станислав Тарасов, мы привыкли получать из Сирии только тревожные известия – в качестве сводок боевых действий.

«То, что сейчас начинают появляться новости позитивного характера: сельское хозяйство постепенно на освобожденных зонах, районах там начинает восстанавливаться, это естественный процесс. Начинает восстанавливаться инфраструктура какая-никакая, в первую очередь, социальные объекты: школы, больницы и так далее», - отметил Тарасов.

Эксперт обращает внимание, что в настоящее время осуществляется массовая гуманитарная помощь Сирии, в первую очередь, со стороны России. И в этой ситуации хотелось бы, чтобы таких новостей было как можно больше.

«Но вот на этом фоне бросается резко негативная позиция Запада. Соединённые Штаты Америки в очередной раз ввели санкции в отношении Сирии, совершенно необъяснимые, хотя они сами фактически участвуют в боевых действиях на севере страны», - подчеркнул Станислав Тарасов.

Между тем, как считает заместитель директора Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, для того чтобы в полной мере начать поднимать экономику Сирии, необходимо установить полный контроль над энергоресурсами, над теми территориями, на которых располагаются большие запасы углеводородов.

«В первую очередь, приходят на ум территории, которые находятся возле Дейр-эз-Зора, Ракки, чуть северней Пальмиры. Именно развитие энергетики может стать настоящим локомотивом для сирийской экономики, потому что именно нефтяные месторождения, на мой взгляд, могут способствовать, ну, по крайней мере, скачку, росту резкому», - отметил Данюк.

Что касается сельского хозяйства, то, безусловно, считает эксперт, необходимо понимать, существуют ли внешние рынки, на которых продукция сирийского сельского хозяйства будет востребована. В данном случае, естественно, доходу о продажи сельхозпродукции могут способствовать контракты с Российской Федерацией, хотя РФ тоже являемся одним из главных экспортных государств с точки зрения экспорта пшеницы и так далее. Если в Сирии есть какие-то особые условия для экспорта, то это было бы очень выгодно, подчеркнул Данюк.

«Что касается глобальных перспектив, то Сирия, обладая очень удобным географическим положением, находясь, по большому счету, в центре региона Ближнего Востока и Северной Африки, может стать очень удобным подспорьем для развития транспортно-логистических путей. То есть это развитие внутренней инфраструктуры», - сообщил Никита Данюк.

Если это можно будет увязать с планами Китая в рамках проекта «Один пояс – один путь», то и порты Средиземного моря, и развитие железных дорог, автомобильных дорог может стать очень удобной платформой и подспорьем для того, чтобы в Сирию пришли китайские инвеститоры, считает эксперт.

«Говорить об этом пока что рано, потому что в государстве существует политическая волатильность, государство нестабильно с точки зрения политических институтов, и в данном случае транзит и грузов, и нефти, и так далее для страны может начаться только тогда, когда ситуация уляжется», - сообщил Никита Данюк.

Сейчас же, по словам эксперта, главная задача состоит в том, чтобы правительственные войска смогли мобилизовать все силы и заняли территорию Сирии, которая им пока неподконтрольна – в первую очередь те районы, в которых находятся энергоресурсы.