«Серым коллекторам» в России может грозить уголовная ответственность

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Москва, 18 мая. Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов не исключает ужесточения ответственности для так называемых «серых коллекторов» вплоть до уголовной, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Полагаем, что в дальнейшем возникнет необходимость законодательно закрепить более серьезный вид ответственности по отношению к «серым коллекторам», — заявил он в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

По словам Аристова, для людей, пытающихся вернуть просроченную задолженность незаконными способами, могут предусмотреть уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца число жалоб от граждан в ФССП на действия коллекторов выросло в десять раз. В большинстве случаев россияне жаловались на слишком большое количество звонков и СМС.