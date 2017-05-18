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Спорт
«Спартак» может купить защитника «Торино» за 10 млн евро

«Спартак» может купить защитника «Торино» за 10 млн евро

15:00  18 Мая 2017
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«Спартак» может купить защитника «Торино» за 10 млн евро

Москва, 18 июня. Как стало известно Федеральному агентству новостей, московский «Спартак» интересуется правым защитником «Торино» Давиде Дзаппакостой. По словам источника, 24-летний итальянец считается одной из приоритетных кандидатур в шорт-листе главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

Отмечается, что трансферная стоимость футболиста может составить порядка 10 млн евро.

«Спартак» может купить защитника «Торино» за 10 млн евро

В текущем сезоне «Спартак» досрочно завоевал первые золотые медали чемпионата страны за 16 лет и будет представлять Россию в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

#дзаппакоста
Алексей Громов
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