Динамика положительная: эксперты оценили шансы российских хоккеистов в матче с Чехией

В закладки

Скопировать

Москва, 18 мая. Российская хоккейная сборная в четвертьфинале ЧМ сыграет с Чехией, а уже в полуфинале может сразиться с Канадой.

Динамика у национальной команды РФ положительная. В девяти из 14 случаях (в 1993, 1996, 2002, 2005, 2007, 2010, 2011, 2015 и 2016 годах) россияне проходила в полуфинал. При этом, как пишет RT, статистика мировых первенств после распада СССР указывает на то, что подопечным Олега Знарка во время матча с дружиной Йозефа Яндача придётся непросто, хотя у сборной РФ имеются и удачные главы четвертьфинальных состязаний. Так, в 2002 году россияне обыграли чехов со счетом 3:1.

Памятным стал для сборной России четвертьфинал с Чехией на домашнем чемпионате мира 2007 года. Хотя национальная команда не смогла выиграть золото, но в противостоянии с чешской сборной заставила восхищаться собой.

Напомним, матч с Чехией дружина Знарка проведет в Париже 18 мая. Встреча начнётся в 17.15 мск.

