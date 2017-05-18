Прокуратура Украины вызвала в суд Яценюка по делу о госизмене Януковича

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Киев, 18 мая. В Оболонском районном суде Киева будет допрошен в качестве свидетеля по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича украинский экс-премьер Арсений Яценюк, рассказал журналистам прокурор Главной военной прокуратуры страны Руслан Кравченко.

В ответ на вопрос журналиста о возможном участии в суде в качестве свидетелей чиновников, которые встречались с Януковичем во время «майдана», Кравченко сообщил, что в суд будет вызываться только Яценюк. По его словам, во время досудебного расследования Яценюка допросят как свидетеля.

«Кличко (Виталий) и Тягнибок (Олег) — нет, так как они не владеют информацией, которая полезна для досудебного расследования и обвинения», — добавил Кравченко.

Напомним, ранее стало известно, что Оболонский районный суд Киева отказал адвокатам Януковича организовать видеоконференцию с ним через Минюст РФ.