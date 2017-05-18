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Сирия, 18 мая. Курдские отряды выбили ИГ** из двух поселков к северо-востоку от Ракки. Сирийские военные заняли часть позиций боевиков ССА** в провинции Эс-Сувейда. Бойцы SDF**** захватили в плен нескольких боевиков-оппозиционеров недалеко от города Манбидж на севере провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет бои с «Джейш Аль-Ислам»***** вблизи поселений Аль-Марж и Бейт Наима в Восточной Гуте; уничтожила полевого командира «Джебхат ан-Нусры»*** на юге Даръа; отбила ряд опорных пунктов ССА на северо-востоке провинции Эс-Сувейда.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): возводит укрепления на юго-востоке от Дейр эз-Зора в преддверии наступления сил ССА и США; потеряло два поселка и почти оказалось в окружении курдов в северо-восточных предместьях Ракки; утратило контроль над базой «Сахр Синджар» и деревни к западу от Мосула в результате операции «Хашд Аль-Шааби».

Курды: взяли в плен пятерых боевиков ССА на западе от города Манбидж.

Международная коалиция: убила четырех террористов ИГ и двух мирных жителей в результате авиаудара по Ракке.

Провинция Дамаск

Вблизи населенных пунктов Аль-Марж и Бейт Наима, расположенных в Восточной Гуте к северо-востоку от Дамаска, вновь вспыхнули бои между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и отрядами антиправительственных группировок, передает новостной центр Qasioun. Боевики при этом заявляют, что ими были уничтожены танк и ЗСУ «Шилка» армии САР. Однако сведения пока проверяются. Восточная Гута входит в одну из зон снижения напряженности, однако накануне боевики неоднократно открывали огонь по правительственным позициям, а также вели междоусобные бои. В ответ на действия радикалов военнослужащие САА провели атаку их позиций на южной окраине Бейт Наимы.

Боевики исламистской организации «Файлак Аль-Рахман», тесно связанной с самой радикальной организацией оппозиционного блока «Джебхат ан-Нусрой», все-таки отпустили девятерых медицинских сотрудников, ранее арестованных на шоссе Мисраба – Хаммурия в Восточной Гуте. Об этом сообщил портал Al Manar News. Медработники оказывали помощь мирным жителям, пострадавшим в результате вооруженной конфронтации между «Тахрир аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам».

Провинция Алеппо

Бойцы Демократической армии Сирии (SDF) захватили в плен пятерых боевиков Сирийской свободной армии (ССА) вблизи прифронтового населенного пункта Ум Джалуд в северо-восточной части провинции. Задержанная группа исламистов пыталась проникнуть в контролируемый курдами город Манбидж с целью сбора разведданных, передает Al Manar News.

Курдские отряды с одной стороны и турецкие войска совместно с отрядами боевиков-оппозиционеров ССА с другой ведут регулярные бои на севере республики. Стычки между сторонами фиксируются также в провинциях Хасака и Ракка. Анкара пытается выбить войска демократической армии и формирования YPG из этого региона, надеясь не допустить появления независимо Курдистана у своих границ.

Провинция Дейр эз-Зор

По информации Al Manar News, террористы ИГИЛ организовали несколько оборонительных пунктов в юго-восточной части провинции Дейр эз-Зор. Боевики спешно укрепляют позиции в связи с готовящейся операцией сил «свободной армии» и международной коалиции.

Ранее сообщалось, что поддерживаемая Вашингтоном бригада «Магавир Аль-Таура», входящая в состав ССА, занимает населенный пункт Вади Савада на правом берегу Евфрата к северо-западу от города Абу Кемаль. Боевики-оппозиционеры мобилизовали порядка 20 военных пикапов, оснащенных пулеметами крупных калибров, для наступления на оккупированный «Исламским государством»* Абу Кемаль у самой иракской границы. Важно отметить, что захват вооруженной оппозицией провинции Дейр эз-Зор может означать поражение для сил Башара Асада. В регионе находятся крупные залежи нефти и газа, также здесь пролегает трубопровод из Катара.

Провинция Даръа

В районе Аль-Маншия на южной окраине города Даръа продолжается ожесточенное противостояние между оппозиционными и правительственными силами. Ранее в ходе обстрела со стороны радикалов был убит капитан армии САР Ахед Абед Мухаммед, после чего сирийские военнослужащие начали вести ответные боевые действия. Согласно информации Al Manar News, в результате последних боев был нейтрализован высокопоставленный командир исламистского альянса «Тахрир аш-Шам», созданного командованием «Джебхат ан-Нусры» в начале текущего года, Биляль Ясер Абу Зед.

Напомним, отряды «Тахрир аш-Шам» и «свободной армии», несмотря на действие режима прекращения огня, продолжают вести операцию по захвату административного центра провинции. Ключевой район Аль-Маншия уже почти полностью перешел под контроль радикалов: они занимают около 85% его территории.

Провинция Ракка

Отряды Сирийской демократической армии и курдских сил YPG выбили террористов ИГИЛ из двух поселков к северо-востоку от Ракки — Бадр и Хамрат Ганам. Об этом сообщил местный источник в Twitter (@melisaraimmo). В настоящий момент курды атакуют близлежащий населенный пункт Хамрат Баутийя, который пока находится под контролем боевиков. Таким образом, демократические силы близки к тому, чтобы замкнуть в кольцо оккупированные ИГ территории в районе населенного пункта Аль-Кадисия в северо-восточных предместьях неофициальной столицы «исламского халифата». Курды действуют при поддержке ВВС антитеррористической коалиции, возглавляемой США, в рамках военной кампании «Гнев Евфрата».

В результате очередного авиаудара ВВС коалиции по объектам «Исламского государства», расположенным в черте города Ракка, были ликвидированы четверо террористов, также были убиты двое гражданских лиц, насильно удерживаемых боевиками. Об этом сообщило информагентство Al Manar News. Как отмечают многие местные активисты, в результате постоянных бомбардировок коалиционной авиации город теперь практически полностью разрушен.

Провинция Эс-Сувейда

Части правительственной армии САР ведут наступление в направлении водохранилища Зулуф на северо-востоке провинции Эс-Сувейда. Штурмовым группам удалось несколько продвинуться вглубь оккупированных отрядами ССА территорий, сообщает военный источник в соцсети Twitter (@NothernStork). Сирийские военные действуют совместно с бойцами Национальных сил обороны (NDF)******. Ранее правительственные силы провели атаки укрепрайонов боевиков недалеко от населенных пунктов Аль-Каср и Раджм Аль-Даула. Военнослужащие активизировали действия на этом направлении после того, как радикалы нанесли удары по военной базе «Халхала» у границы с провинцией Даръа.

Ирак

Силы народной мобилизации Ирака, поддерживающие правительственные войска в борьбе с «Исламским государством», полностью освободили территорию военной базы «Сахр Синджар», находящуюся к западу от Мосула в провинции Ниневия. Об этом сообщает новостной центр Iraqi Day. Параллельно бойцы ополченческих отрядов продолжают развивать наступление в районе города Аль-Кайраван, также расположенного в этом регионе. По данным Al Manar News, ими была зачищена от боевиков деревня Хамс Тулул на южной окраине и близлежащие высоты. Никаких сведений о потерях каждой из сторон конфликта не сообщалось. Террористы ИГ активизировались на этом направлении, рассчитывая отвлечь иракские войска от операции в Мосуле, который уже почти полностью перешел под контроль правительственных сил.

* Организация запрещена на территории РФ.