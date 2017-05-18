Сирия: в результате атаки ИГ в Дейр эз-Зоре погибли три человека

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Бейрут, 18 мая. Не менее трех человек погибли в результате атаки боевиков в сирийском Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает агентство SANA.

Как стало известно, ракетному обстрелу боевиков террористической группировки «Исламское государство»* подвергся один из жилых районов города на северо-востоке страны. В провинциальном городе Дейр-эз-Зор проживает порядка 200 тысяч человек. Городские районы, которые обороняет сирийская армия и ополченцы, периодически подвергаются обстрелам.

Отмечается, что банды ИГИЛ* окружили аэродром — основной форпост правительственных сил.

* Организация запрещена на территории РФ.