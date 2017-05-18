Игроки «Ростова» получили зарплату за январь

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Ростов-на-Дону, 18 мая. Футболисты и сотрудники ФК «Ростов» получили зарплаты по январь включительно. По словам данным источника ФАН, задолженности были погашены за полтора месяца.

Ранее, в конце февраля игроки и работники клуба получили деньги за октябрь и ноябрь. Руководство клуба обещает погасить оставшиеся долги по зарплате до начала следующего сезона.

При этом остается неизвестным, когда футболисты клуба получат премиальные за текущий сезон. За тур до окончания чемпионата «Ростов» занимает четвертое место в чемпионате страны. В активе команды также успешное выступление в Еврокубке.