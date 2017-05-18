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Политика
СМИ рассказали о 18 предвыборных контактах штаба Трампа с Россией

СМИ рассказали о 18 предвыборных контактах штаба Трампа с Россией

15:16  18 Мая 2017
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Американские СМИ рассказали о 18 предвыборных контактах Трампа с РФ

Москва, 18 мая. Сотрудники штаба Дональда Трампа якобы осуществили не менее 18 контактов с российскими чиновниками до президентских выборов в США. Об этом сообщили американские СМИ.

Согласно предварительным данным, советники Трампа (включая Майкла Флинна) шесть раз общались с послом Российской Федерации в США Сергеем Кисляком. Как передает издание Reuters, никаких доказательств злого умысла найдено не было.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пожаловался на критику со стороны СМИ.

Алексей Громов
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